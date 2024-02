In der Erfurter Innenstadt gibt es jetzt stillfreundliche Rückzugsorte für junge Familien. Wie die Stadt mitteilte, kann in insgesamt 17 öffentlichen Einrichtungen und Geschäften ungestört gestillt werden. Darunter in der Stadtbibliothek am Domplatz, im Bürgeramt und in der Buchhandlung Hugendubel am Anger.

