Als eine der ersten Frauen in Sachsen hatte Gisela Winkler zu DDR-Zeiten eine Ausbildung zur Stillberaterin der La Leche Liga (LLL) absolviert, einer international anerkannten gemeinnützigen Fachorganisation. Sie begleitete Mütter ehrenamtlich in der Zeit nach der Geburt, doch zuvor brachte sie in den 1960er-Jahren ihre beiden eigenen Kinder auf die Welt. Nach beiden Geburten brachte sie ihre überschüssige Muttermilch zur Milchbank: "Es hat ja zu DDR-Zeiten für den Liter elf Mark Ost gegeben. Ich habe zwei Liter jeden Tag abgegeben. Also habe ich jeden Tag 22 Mark verdient und da habe ich mir vom ersten Milchgeld eine Waschmaschine gekauft und vom zweiten Kind dann in Leipzig einen Kühlschrank", erzählte sie.