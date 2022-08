In Erfurt sollen bald weitere Tramlink-Straßenbahnen rollen. (Archiv)

In Erfurt sollen bald weitere Tramlink-Straßenbahnen rollen. (Archiv)

In Erfurt sollen bald weitere Tramlink-Straßenbahnen rollen. (Archiv) Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Eine Option für die zehn weiteren Tramlink-Bahnen zu ähnlichen Konditionen hatte sich die Evag offen gehalten. Als Grund für den Kauf führte der Sprecher den insgesamt veralteten Fuhrpark und den Bedarf an längeren Bahnen für die stetig steigenden Fahrgastzahlen an. Um die Kosten von insgesamt mindestens 35 Millionen Euro stemmen zu können, braucht es Zuschüsse vom Land. Auch hier gebe es Gespräche, so die Evag.