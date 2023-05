Zwischen der Stadtverwaltung Erfurt und dem Helios-Klinikum ist ein Streit ums Parken ausgebrochen. Anderthalb Jahre nach dem Einsturz einer Rampe am Parkhaus des Klinikums hat die Stadt die Klinikleitung jetzt scharf kritisiert. Die Kooperation sei unzureichend und habe im Umfeld der Klinik zu teils chaotischem Parken geführt, sagte Matthias Bärwolff, Beigeordneter für Bau und Verkehr MDR THÜRINGEN.

Das zum Teil eingestürzte Parkhaus ist seit November 2021 gesperrt. Um die Lage für Klinikbesucher, Patienten und Mitarbeiter kurzfristig zu entspannen, hatte die Stadt auf dem Parkplatz in der Marie-Elise-Kayser-Straße das Gebührenzahlen ausgesetzt. Mit dem Start der Saison im Nordbad ab 15. Mai werde der Parkplatz nun wieder gebührenpflichtig, teilte die Stadt am Dienstag mit. Er soll dann in erster Linie wieder Badegästen zur Verfügung stehen. Besucher und Mitarbeiter des Helios-Klinikums müssen dann ebenfalls zahlen.