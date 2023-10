Unbekannte haben eine vor dem Erfurter Rathaus gehisste Israel-Flagge gestohlen. Nach Angaben der Polizei kam es offenbar bereits in der Nacht zu Samstag zu dem Vorfall.

In der Nacht zum Samstag wurde eine vor dem Erfurter Rathaus gehisste Israel-Fahne gestohlen. Bildrechte: dpa

Die Polizei ermittelt nun in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unter anderem wird Video-Material von Überwachungskameras am Rathaus ausgewertet. Am Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel hatten Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und Stadtratsvorsitzender Michael Panse (CDU) die Flagge als Zeichen der Solidarität mit Israel gehisst.