Zurück in die Erfurter Andreasvorstadt. Seit 2007 betreut Dagmar Taubert als ausgebildete Erzieherin eigenverantwortlich kleine Mädchen und Jungen, zunächst allein in einer angemieteten Wohnung, schon wenig später gemeinsam mit einer Kollegin. Zu diesem Zeitpunkt war ein Zusammenschluss mehrerer Tagesmütter auch in Thüringen kein Problem.

In Erfurt nutzen diesen Weg 66 der 70 Tagesmütter und bekommen so nach Angaben der Stadt pro Monat und Kind 170 Euro Sachkosten und 3,29 Euro pro Kind und tatsächlich betreuter Stunde. Eine Option, auf die Dagmar Taubert bewusst verzichtet: "Ich will selbständig organisiert arbeiten", so Taubert.