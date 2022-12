Saalekreis Querfurt unter familienfreundlichsten Kleinstädten Deutschlands

Anteil junger Menschen, Infrastruktur, Baulandpreise: In diesen und weiteren Kategorien konnte Querfurt in einer Studie zu familienfreundlichen Kleinstädten punkten und landete unter den Top 30. In der Gemeinde im Saalekreis freut man sich über das Ergebnis. Untersucht wurden insgesamt 900 Kommunen.