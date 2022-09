Nudeln und Co. Erfurter Teigwaren an Lidl- und Kaufland-Mutterkonzern verkauft

Hauptinhalt

Die Erfurter Nudelfabrik ist an die Schwarz-Gruppe verkauft worden. Der Konzern will die Teigwaren in seinen Kaufland- und Lidl-Filialen anbieten. Große Handelskonzerne müssen sich nun neue Nudelhersteller suchen. Das Kartellamt muss dem Verkauf aber noch zustimmen.