Die Firma Gustavo Gusto hat 40 Millionen Euro in das Werk in Artern investiert. Sieben Millionen davon schoss das Land zu. In einem Jahr sollen bis zu 120 neue Arbeitsplätze entstehen. Vorher hat das Unternehmen Tiefkühlpizzen nur in Bayern hergestellt. Natürlich gibt es zu Eröffnung Pizzen: mit Mozzarella, Salami oder Thunfisch. Und zur Feier des Tages "Thüringen-Pizzen", die mit Bratwurstscheiben belegt sind. Die Pizzen kamen noch nicht vom Band aus der Werkhalle, denn die ist noch im Testlauf. Die Hallen standen vorher leer, denn Aryzta - ein anderer Hersteller von Tiefkühlkost - hatte den Standort in Artern zuvor aufgegeben.

Zur Eröffnung gab's in Artern Pizza mit Bratwurstscheibchen. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel