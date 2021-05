Das 25-jährige Opfer des Überfalls (vorne rechts) soll einer der Angreifer vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt im vergangenen Sommer gewesen sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Erfurt haben in der Nacht zu Freitag als Polizisten getarnte Unbekannte einen 25-Jährigen in seiner Wohnung überfallen und schwer verletzt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll es sich bei dem Opfer um einen polizeibekannten Rechtsextremisten handeln. Er soll unter anderem am Überfall auf eine Gruppe Jugendlicher vor der Thüringer Staatskanzlei im Sommer vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein.

Rechtsextremist in Wohnung gefesselt und mit Chlor übergossen

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen sollen die Täter in den frühen Morgenstunden die Tür zu seiner Wohnung mit einer Ramme aufgebrochen haben. Dann soll der 25-Jährige gefesselt und mit Chlor übergossen worden sein. Anschließend sollen die Unbekannten ihm ein Bein gebrochen haben. Auch seine Freundin wurde offenbar gefesselt am Tatort zurück gelassen. Die Kriminalpolizei in Erfurt hat inzwischen eine Arbeitsgruppe gebildet, die dem Fall mit Hochdruck nachgeht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte MDR THÜRINGEN die Ermittlungen, wollte aber keine weiteren Details nennen.

Falsche Polizisten überfielen NPD-Funktionär

Bereits Mitte März hatte es im sächsischen Eilenburg einen ähnlichen Fall gegeben. Dort hatten als Polizisten getarnte Unbekannte einen 30-jährigen NPD-Funktionär überfallen und ihm die Sprunggelenke zertrümmert. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen prüfen die Fahnder aktuell, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Überfällen geben könnte.

25-Jähriger soll bei Hirschgarten-Überfall dabeigewesen sein