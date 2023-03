Am Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar hat am Dienstag ein Berufungsverfahren gegen einen suspendierten Professor der Universität Erfurt begonnen. Dem Mann war vorgeworfen worden, eine Studentin zum Oralsex genötigt zu haben. Eine weitere Studentin hatte seine sexuell motivierten Kontaktversuche zurückgewiesen. Die Vorfälle ereigneten sich im Jahr 2015.