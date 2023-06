Wegen des Unternehmenslaufes kommt es am Mittwochabend im Erfurter Stadtzentrum zu erheblichen Einschränkungen. Das betrifft nicht nur den Individualverkehr. Nach Angaben der Stadtwerke entfällt zwischen 18 und 21 Uhr die Straßenbahnlinie 1. Dafür fährt die Linie 5 ab Hauptbahnhof bis zur Thüringenhalle. Die Linien 2, 3 und 6 werden zeitweise umgeleitet. Die entsprechenden Fahrpläne erhalten Fahrgäste über die Evag-App, außerdem gibt es Durchsagen und Laufschriften an den Haltestellen. Das Parkhaus am Domplatz ist zwischen 18 und 21 Uhr geschlossen.