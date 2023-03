Ein Lottospieler oder eine -spielerin aus Mittelthüringen hat am Samstag bei der Ziehung "6 aus 49" knapp eine Million Euro gewonnen. Wie die Thüringer Staatslotterie mitteilte, werden dem Glückspilz nun 953.123,20 Euro überwiesen. Es ist laut Lottogesellschaft bereits der vierte Großgewinn aus einer bundesweiten Lotterie, der in diesem Jahr nach Thüringen geht.

Wie der Deutsche Lotto-Toto-Block (DLTB) am Montag mitteilt, gab es bei der Ziehung am letzten Samstag zwar keinen Gewinner der Gewinnklasse 1, dafür aber gleich drei Gewinner in der Gewinnklasse 2. Nicht nur in Thüringen, auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen kann gefeiert werden.