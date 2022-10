Bei der Geldautomatensprengung am Dienstagmorgen in Elxleben im Landkreis Sömmerda ist das Bank-Gebäude erheblich beschädigt worden. Das teilte die Sparkasse MDR THÜRINGEN mit. Außerdem sei durch das kaputte Dach Regen ins Gebäude eingedrungen, was zu weiteren Schäden geführt habe.