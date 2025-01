Scharfe Kritik an der AfD äußerte nach der Einweihung der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner. Deren Stadtratsfraktion hatte am Holocaust-Gedenktag einen Kranz niedergelegt. Die geschichtsrevisionistische AfD marschiere demonstrativ vor den Augen von Zeitzeugen und Angehörigen der Opfer auf, fordere aber in der Vergangenheit zugleich eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad und feiere Elon Musk, der fordert, sich vom Schuldkult zu verabschieden. Diese könne man nur als Provokation deuten, sagte Wagner MDR THÜRINGEN. Es wäre ihm lieb, wenn man die AfD auch weiterhin an sensiblen Erinnerungsorten für die Opfer des Nationalsozialismus nicht habe.