Von Medizinballwerfen bin 100-Meter-Laufen können die Teilnehmer zahlreiche Stationen absolvieren und zeigen, was sie drauf haben. Die sportliche Leistung ist aber nur nebensächlich - was viel mehr zählt sind Spaß und Teamgeist.

Mit dabei sind auch zahlreiche Schüler der Gymnasien in Kölleda und Sömmerda. "Es ist natürlich auch eine Herausforderung, so viele Menschen, auch unterschiedlichen Alters, zusammenzubekommen", erzählt Sven Lochmann, "doch mit der Zeit sind wir alle an den Aufgaben gewachsen."

An den einzelnen Stationen trainieren Teilnehmer mit und ohne Beeinträchtigung zusammen. Dafür bekommen sie am Ende das Tages das "Buddy"- Sportabzeichen. So auch Jason vom Albert-Schweizer-Gymnasium und Christian, die sich bei den Trainingseinheiten im Voraus des Sportfestes kennengelernt haben. Christian ist blind, aber er läuft und springt für sein Leben gerne. An der Sprunggrube unterstützt ihn Jason von der Seite. "Er hat mitbekommen, dass ich blind bin", erzählt Christian, "und ist auf mich zugekommen und hat gesagt, dass er mir gerne helfen würde und mich gefragt, was er tun soll."