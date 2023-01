In Kölleda im Landkreis Sömmerda ermittelt die Mordkommission wegen eines Tötungsdelikts. Wie das Landeskriminalamt am Montag bestätigte, ist ein 61-jähriger Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Erfurt vom Montagnachmittag wurde eine 33-jährige Frau als Tatverdächtige festgenommen. Die Tat habe sich am Morgen ereignet. Die Ermittlungen in dem Fall habe die beim Landeskriminalamt ansässige Mordkommission übernommen.