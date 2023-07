Die Polizei hat am Mittwoch 46 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs gewesen sind - in Tunzenhausen im Kreis Sömmerda, wo Anfang Juli zwei Menschen bei einem Unfall ums Leben kamen .

Am 1. Juli hatte ein Autofahrer auf der B176 am Abzweig Tunzenhausen die Vorfahrt missachtet. Ein Motorradfahrer prallte in die Fahrerseite des Autos. Der Motorradfahrer und seine Frau starben an der Unfallstelle.