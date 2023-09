Nach einem Wohnhausbrand in Weimar vor rund zwei Wochen ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen. Der Mann steht unter Verdacht, das Feuer in seiner Wohnung selbst gelegt zu haben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde er inzwischen auf Beschluss des Amtsgerichts in ein psychiatrisches Krankenhaus überwiesen.