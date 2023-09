Gegen zwei Uhr soll das Feuer in der Wohnung des Verdächtigen in der Marktstraße ausgebrochen sein. Die Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. 18 Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei haben Feuerwehrleute bis in die frühen Morgenstunden die Flammen in dem Haus in der Marktstraße bekämpft. Durch das Löschwasser und die Flammen seien mindestens drei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Mieter verbrachten die Nacht in einem Hotel und wurden danach in Notunterkünften untergebracht. Der Schaden wird mittlerweile auf 85.000 Euro geschätzt. 50 Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter waren im Einsatz.

Feuerwehr wegen Kompressor im Einsatz

Einen kleineren Feuerwehreinsatz hat es in Weimar am Sonntagabend außerdem in der Coudrystraße gegeben. Aus einem Kompressor in einem Keller war laut Polizei Hydrauliköl ausgetreten. Der dabei entstandene Rauch löste einen Brandmelder aus. Der offensichtlich defekte Kompressor schaltete sich selbst ab, die Feuerwehr musste nur noch lüften. Es wurde nichts beschädigt.

Mehrfamilienhaus brennt in Großbreitenbach