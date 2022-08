Wenige Tage nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Ettersburger Straße in Weimar sind Unbekannte in das derzeit nicht bewohnte Haus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Balkontüren der Erdgeschosswohnungen aufgehebelt worden. Insgesamt wurden sechs Wohnungen in dem Haus aufgebrochen und Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt.