Nach dem tödlichen Sturz eines Mannes in ein Erdloch in Bad Sulza geht die Suche nach der Ursache des Kraters weiter. Wie ein Sprecher des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mitteilte, konzentrieren sich die Untersuchungen derzeit auf die Auswertung historischen Kartenmaterials, das teils aus dem 17. Jahrhundert stammt. Einen anderen Zugang habe man nicht, so der Sprecher.