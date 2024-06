Knapp drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Klassik Stiftung Weimar am Dienstag eine gerettete sogenannte Lutherbibel an ihre Eigentümerin zurück gegeben. Experten hatten das Buch aus dem Jahr 1755 aufwendig restauriert. Das Buch aus einem Familienbesitz hatte zuvor lange im Wasser gelegen.

Ihr Besitzer, ein über 90-jähriger Mann, hat alles verloren. Seine Tochter rettete das Familienerbstück aus der privaten Bibliothek. In Handtücher gewickelt, verwahrte sie die rund 270 Jahre alte Bibel in einem Treppenhaus auf, bis Experten ihr Hilfe anboten. Der Text beruht auf der Bibel-Übersetzung des Reformators Martin Luther.

Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Netzwerk an Fachleuten an Restaurierung beteiligt

Mit der Expertise und den Erfahrungen nach der Brand-Katastrophe vor 20 Jahren in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar standen Restauratoren zur Seite. Die Klassik Stiftung hat die Bibel aber ebenso als Lehrobjekt genutzt, so Bibliotheks-Direktor Reinhard Laube.

Neben verquollenen Papierseiten, einem spröden Ledereinband und deformierten Holzdeckeln hatten es die Fachleute mit Schlammverkrustungen und Schimmel zu tun. Das Buch wurde zerlegt. Jede der einzelnen rund 1.200 Seiten wurde gewaschen und mit Japan-Papier überklebt. Fehlende Stellen wurden mit Papierfasern ergänzt, so Restauratorin Laura Völkel.

Der Einband wurde von Experten in Köln begutachtet und behandelt. Es sei ein Netzwerk an Fachleuten gewesen, die sich mit der Lutherbibel beschäftigt haben, so Laube. Man habe viel gelernt und Methoden weiterentwickelt.

Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Familie nimmt Erbstück wieder mit ins Ahrtal

Die Familie nimmt das Erbstück wieder mit ins Ahrtal nach Hause. "Ich könnte heulen", sagte die Tochter des Besitzers aus Bad Neuenahr, als sie das Buch bei der Übergabe am Dienstag sah. Die Bibel habe sich in der Sammlung ihres Vaters befunden, sei schon lange in der Familie. Sie könne es kaum fassen, dass sie das Werk wieder zu ihrem Vater bringen könne. Der über 90-jährige Besitzer wolle sich traditionell ins Buch eintragen.