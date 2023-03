In Weimar ist am Montag die Open Air-Fotoausstellung "Wie Weimar wohnt" aufgebaut worden. Das Gemeinschaftsprojekt des Berliner Designers Axel Völcker mit ARD Kultur und der Klassik Stiftung Weimar zeigt bis zum Oktober zehn großformatige Fotografien von Ina Schoenenburg.

Zu sehen sind Weimarer in ihren Wohnungen, unter anderem Studierende in ihrer WG, Künstler in ihrem Atelier und eine Großfamilie im Wohnzimmer. Wie Projektkoordinatorin Sophia Schalt MDR THÜRINGEN sagte, soll die Wohnkultur der Menschen in ihrer Vielfalt gezeigt werden. Zugleich weise die Ausstellung auf das Themenjahr "Wohnen" der Klassik-Stiftung hin.