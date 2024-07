Ab Montag sollen Mieter von fermwärmebeheizten Wohnungen in Weimar Musterbriefe für Widersprüche gegen die Betriebs- und Heizkostenabrechnung für das Jahr 2022 in ihren Briefkästen vorfinden. Das erklärte der Landesverband Thüringen des Deutschen Mieterbundes (DMB) dem MDR.

"Es ist davon auszugehen, dass die Grundlage für die Preiserhöhung der Fernwärme auf einer unwirksamen Preisanpassungsklausel beruht und damit zu hohe Fernwärmekosten und damit zu hohe Heizkosten für die Wohnungsmieter berechnet wurden", begründet Georg Seidler, der Vorsitzende des Vereins, die Aktion. So seien höhere Kosten für Fernwärme berechnet worden, "als eigentlich zulässig".

"Dieser Musterwiderspruch in allgemeiner Form ist entstanden, da es erhebliche Preissteigerungen bei der Fernwärme im Jahr 2022 gegeben hat, die nicht nur gewerbliche Mieter, sondern auch viele Wohnungsmieter finanziell stark mit Nebenkosten/Heizkosten belastet", so Seidler. Berr habe an dem Musterschreiben mit gearbeitet und es auch mit unterzeichnet.