Rund 200 Mitarbeiter des Sophien- und Hufeland-Klinikums Weimar haben am Montag für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Die Protestaktion fand in der halbstündigen Mittagspause statt. Außerdem verlangten sie, dass ihnen das Streikrecht eingeräumt wird.

Im Juli hatten Landeskirche und Diakonie einen angekündigten Streik am Sophie- und Hufeland-Klinikum in Weimar unterbunden. Beide hatten vor dem Arbeitsgericht Erfurt eine einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Verdi erreicht. Begründet wurde das mit dem Kirchenrecht und dem sogenannten Dritten Weg. Demnach sind Streiks in kirchlichen Einrichtungen nicht zulässig. Daraufhin hatte Verdi Widerspruch gegen das Urteil eingelegt.