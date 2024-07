Beschäftigte des Sophien- und Hufeland Klinikums in Weimar fordern seit Monaten mehr Geld und Mitbestimmung. Sie drohen mit Streik . Den wollen nun die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM), die Diakonie und das Sophien- und Hufeland-Klinikum als Arbeitgeber verhindern - mit juristischen Mitteln.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag heißt es nun, gegen die Gewerkschaft Verdi sei beim Arbeitsgericht Erfurt Klage eingereicht worden. Grund seien anhaltende Streikaufrufe durch die Gewerkschaft. Streiks seien in kirchlichen Einrichtungen nicht zulässig. Zudem sei das evangelische Krankenhaus nicht befugt, mit der Gewerkschaft über Tarife zu verhandeln. Verdi unterstützt die Beschäftigten bei deren Forderungen. Laut Verdi liegen die Löhne zum Teil erheblich unter den Tarifen des öffentlichen Dienstes .

Kirche, Diakonie und Klinikum berufen sich in ihrer Klage auf das Kirchenrecht und den sogenannten dritten Weg - das Arbeitsrecht der Kirchen. Gewerkschaften seien jedoch eingeladen, sich in die Tarifgestaltung einzubringen. Sie könnten sich in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen beteiligen, heißt es, allerdings ohne Arbeitskampf. Zuletzt waren Mitte Juni rund 200 Beschäftigte des Krankenhauses dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und hatten sich an einer sogenannten aktiven Mittagspause beteiligt.