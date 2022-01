In Weimar hat ein Mann eine Kalaschnikow entdeckt, die vermutlich vor kurzem bei Abrissarbeiten freigelegt worden war. Der Anwohner hatte das Sturmgewehr am Montag auf einer angrenzenden Grünfläche bemerkt und die Polizei informiert, wie diese am Dienstag mitteilte.

Ein Kalaschnikow-Sturmgewehr - hier ein moderneres Modell AK-74. Bildrechte: imago images/CSP_zm23