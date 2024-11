Wenn in einer Kleinstadt der Oberbürgermeister, der populärste hier geborene Schauspieler, die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und 1.000 weitere mehr oder weniger bekannte Einwohner einem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen, dann ist das enorm. Selbst in Weimar. Es galt, an den Rockmusiker Bernhard "Kani" Kanhold zu erinnern, der am 3. Oktober mit 80 Jahren gestorben war, und es schien, als sei am Freitagmittag jeder und jede in die Weimarhalle gekommen, der oder die - wie man so sagt - etwas auf sich hält.

Bildrechte: MDR/Sebastian Großert