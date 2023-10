Bildrechte: picture alliance/dpa | Candy Welz

75. Geburtstag von Thomas Thieme: "War nie der Bildungsbürger"

29. Oktober 2023

Der Schauspieler Thomas Thieme steht für die Verbindung von Kultur und Bodenständigkeit. In seinen Rollen und in seinem Leben. Geboren wurde er am 29. Oktober 1948 in Weimar. Nachdem er 1984 in den Westen ausreiste und Erfolge unter anderem in dem Oscar-prämierten Kinofilm "Das Leben der Anderen", in unzähligen Fernsehrollen oder am renommierten Burgtheater in Wien feierte, lebt er heute wieder in Weimar. Was ihm im Leben und im Beruf wichtig ist, hat er MDR THÜRINGEN erzählt.