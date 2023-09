Auf die Stadt Weimar kommen unerwartete Kosten in Millionenhöhe zu. Wie aus einer nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates bekannt wurde, springt Weimar in der Finanzierung eines Breitbandausbaus ein. Der Stadtrat hat einer Ausgabe von 4,5 Millionen Euro zugestimmt, die so nicht vorhersehbar gewesen ist.