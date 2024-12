Ab sofort können Tickets für das Kunstfest Weimar 2025 gekauft werden. Wie die Veranstalter mitteilten, hat am Freitag der Vorverkauf begonnen. Zudem wurden erste Programmhöhepunkte veröffentlicht. Dazu zählen Konzerte der US-amerikanischen Jazzmusikerin Dee Dee Bridgewater aus Memphis (Tennessee) sowie der Künstlerin Anna Meredith, die sich zwischen Klassik, Pop und elektronischer Musik bewege.

Beim Kunstfest wird laut Veranstalter außerdem der Komponist Martin Kohlstedt, dessen Konzerte in Weimar 2024 ausverkauft waren, sein einziges Thüringen-Konzert 2025 geben. Das Festival präsentiere in der nächsten Ausgabe zudem die renommierte Zirkus-Gruppe New Circus-Company aus Taiwan und südafrikanischen Tanz des Starchoreografen Gregory Maqoma und seines Ensembles.