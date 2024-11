Das Kunstfest Weimar steht ab der Festivalausgabe 2026 unter einer neuen Leitung. Katharina Germo und Juliane Hahn werden das spartenübergreifende Festival für zeitgenössische Kunst als Duo leiten. Erstmals seien damit zwei junge Kulturarbeiterinnen, die in der Nachwendezeit in den ostdeutschen Bundesländern aufgewachsen sind, für die Ausrichtung des Kunstfestes verantwortlich, teilte das Deutsche Nationaltheater (DNT) am Dienstag in Weimar mit. Das neue Leitungsduo löst den langjährigen Festivalleiter Rolf C. Hemke ab.