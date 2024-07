Unter sogenannter Alte Musik wird Musik aus dem frühen Mittelalter über die Renaissance bis in die Barockzeit zusammengefasst. Obwohl die Alte Musik eine enthusiastische Anhängerschaft hat, ist sie ein Nischenfach - und wenn die Corona-Pandemie eines deutlich bewiesen hat, dann, dass es kulturelle Nischen besonders schwer haben.

Das Musikinstitut abzubauen, sei der falsche Ansatz, findet Studentin Katharina Klehr: "Wir merken, dass ganz viele Musiker, die in Deutschland erfolgreich sind, in Weimar ausgebildet wurden", sagt die Flötistin. "Und die sind auch die Basis für renommierte Barockfestivals wie den 'Güldenen Herbst' oder die 'Thüringer Bachwochen'", ergänzt Kommilitone Carl Franke. Im Juni haben Katharina Klehr, Carl Franke und andere Studierende in Weimar mit Protestaktionen und -konzerten von sich Reden gemacht. Auch die Petition haben sie gestartet.

Hochschule: Angebot modernisieren

Das Präsidium der Hochschule versichert, man habe größtes Verständnis für die Studierenden und Lehrenden, die sich für ihr Institut einsetzen. Allerdings sei die aktuelle öffentliche Diskussion laut Vizepräsident Jens Ewen stark verkürzt und werde zu einseitig dargestellt.

"Es geht uns nicht ausschließlich um finanzielle Einsparungen, sondern es geht vor allem um eine Modernisierung unseres Angebots. Das heißt, wir wollen die Alte Musik und die sogenannte historisch informierte Aufführungspraxis in die Breite bringen."

Bedeutet ganz konkret: Statt einem eigenständigen Institut, an dem Studierende ausschließlich in Alter Musik ausgebildet werden, soll der Bereich stärker in andere künstlerische Studiengänge integriert werden. Musikstudierende wären dann noch breiter, interdisziplinärer aufgestellt und damit besser auf die Musikwelt vorbereitet, begründet die Hochschule.

Das klinge ja erstmal nach einer innovativen Lösung, sagt Studentin Katharina Klehr, "aber wir fürchten einfach, dass, wenn die Originalsprache der Alten Musik nicht mehr am Institut für Alte Musik gesprochen wird, dass dann dieser Klang in Weimar vollständig verloren geht."

Abwicklung der des Instituts bis 2031

Fast drei Stunden dauert die Versammlung, in der über den "Step" und damit auch über das Schicksal des Instituts für Alte Musik abgestimmt wird. Außenstehende haben keinen Zutritt. Die Stimmung sei angespannt und die Diskussion leidenschaftlich gewesen, berichten mehrere Anwesende. Studierende und Lehrende hatten bis zuletzt gehofft, dass die Entscheidung noch zwei Jahre aufgeschoben werden könnte.

Bis dahin hätte beobachtet werden können, ob sich das Institut von seinem Corona- und Bewerberknick rehabilitiert, heißt es. Doch Senat und Hochschulrat machen kurzen Prozess. Damit ist klar: ab 2026 werden keine neuen Studierenden mehr aufgenommen. Alle eingeschriebenen Studentinnen und Studenten können ihre Ausbildung regulär beenden. Bis 2031 soll das Institut dann vollständig abgewickelt sein.

Frust und die Enttäuschung bei den Studierenden

Diese Entscheidung sei schon lange vor der Versammlung getroffen worden, ist sich Student Carl Franke sicher. "Wenn nicht in den Abstimmungsergebnissen, dann zumindest in den Köpfen."

Der Frust und die Enttäuschung steht den Studierenden an diesem Montagabend ins Gesicht geschrieben. "Wir sind unglaublich müde, weil wir die ganze Zeit kämpfen mussten", sagt Katharina Klehr. Wegen der medialen Aufmerksamkeit sowie der Statements von David Garrett und Co. hatten sie bis zuletzt auf ein Happy End gehofft.

Riss in den Reihen der Hochschule

Die vergangenen Wochen und der nun gefasste Beschluss haben einen spürbaren Riss in den Reihen der Hochschule hinterlassen. Jonas Dippon, Studierendenvertreter im Senat, sieht die Ursache dafür vor allem in der Kommunikation - und zwar auf allen Seiten: "Begonnen hat es auf der einen Seite mit einer etwas misslich verlaufenen Kommunikation der Hochschulleitung. Das hat dann einen energischen Höhepunkt gefunden, als Sachen an die Öffentlichkeit gekommen sind, die so nicht an die Öffentlichkeit hätten kommen sollen. Nicht zuletzt gab es dann eine sehr unglückliche Berichterstattung, die auf einzelne Personen abgezielt hatte. Und das, was dann auseinander gedriftet ist, hat bis zuletzt eigentlich nie wieder zusammengefunden."

Zurück bleibt ein Scherbenhaufen. Die Ereignisse sollen jetzt hochschulintern aufgearbeitet werden, sagt Vizepräsident Jens Ewen. "Die Aufgabe wird jetzt eben sein, in einem Moderationsprozess die Hochschule nach und nach auf diesen Weg zu bringen. Auch mit denjenigen, die nicht alles umgesetzt sehen, was sie sich gewünscht hätten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir sie mitnehmen können."

Ringen um Alte Musik geht weiter

Denn jetzt muss ein Konzept ausgearbeitet werden, wie die Alte Musik ohne eigenständiges Institut an der Hochschule weiterleben kann. Denkbar seien etwa ein Nebenfach oder freiwillige Wahlfächer.