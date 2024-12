Der serbische Journalist und Professor Dinko Gruhonjić ist am Freitag mit dem Weimarer Menschenrechtspreis 2024 ausgezeichnet worden. Der 54-Jährige erhalte die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen mutigen Einsatz für die Pressefreiheit in seinem Heimatland, begründete die Jury ihre Entscheidung.Wegen seiner kritischen Berichterstattung zum Erstarken des militanten Nationalismus und der Verherrlichung von Kriegsverbrechen in Serbien werde Gruhonjić immer wieder Ziel von Hetzkampagnen und Todesdrohungen.