Der Holocaust-Überlebende Laszlo Nussbaum ist tot. Nussbaum, der auch Ehrenbürger Weimars war, starb im Alter von 95 Jahren in Rumänien.

Das teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Sonntag auf dem Netzwerk X, früher Twitter, mit. "Wir haben einen engen Freund verloren", erklärte die Stiftung.

Der in eine jüdische Familie geborene Nussbaum besuchte den Angaben zufolge die Schule im rumänischen Turda. Unter dem NS-Regime wurde die Familie nach Auschwitz deportiert, wo seine Eltern und sein Bruder ermordet wurden. Nussbaum kam in ein Außenlager des KZ Buchenwald und musste Zwangsarbeit leisten, bevor er das Hauptlager am 10. April 1945, einen Tag vor der Befreiung, erreichte. Nach Kriegsende kehrte er laut Stiftung nach Rumänien zurück.