Am Donnerstagvormittag kam es erneut zu einem Zwischenfall in der Innenstadt. Der Mann wollte sich anschließend nach Angaben des Polizeisprechers in einem Stadtbus Richtung Buchenwald seiner Festnahme entziehen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN nahm ihn die Polizei am Obelisken fest, einer Haltestelle auf dem Ettersberg unweit der KZ-Gedenkstätte.