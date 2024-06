Metzel treibt vor allem eine Frage um: Lernen wir tatsächlich etwas aus der Geschichte für die Gegenwart – und wenn ja, was? Diesen Fragen ist er vor allem in großformatigen Installationen nachgegangen.

Entstanden ist diese Arbeit gemeinsam mit Gymnasiasten und Hauptschülern. Metzel sagt dazu "und hab dann die ins Atelier eingeladen und hab alles zur Verfügung gestellt: Schulbänke, Stifte alles was sie wollten aber auch Zigaretten, Getränke, Mucke, wie es so schön heißt. Und die waren nicht mehr zu stoppen, da war 'ne Sinnlichkeit und 'ne Kreativität, die so in 'ner Schule gar nicht möglich ist. Und im Grunde genommen hassen die alle die Schule – und so heißt auch die Arbeit."