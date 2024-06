Der künftige Direktor des Goethe - und Schiller-Archivs Weimar, Christian Hain, möchte dessen Inhalte besser sichtbar machen. Hain sagte MDR KULTUR, neben Schriften zu Goethe und Schiller habe man über 150 Bestände. "Es geht mir darum, eben auch dort moderne digitale Werkzeuge zu nutzen, um diese Bestände sichtbar zu machen. Denn nur wenn wir wissen, was wir haben, können wir diese Bestände auch der Forschung zur Verfügung stellen."

Konkret sagte Hain, er wolle die nach Goethe folgenden Generationen viel sichtbarer machen, "also den Sohn August, seine Frau beziehungsweise Goethes Schwiegertochter Ottilie, aber auch die Enkelgeneration". Dadurch werde man lernen, wie nach Goethes Tod dessen Erbe verwaltet worden sei.

Hain tritt das Amt des Direktors des Goethe- und Schiller-Archivs offiziell zum 1. Juli an. Der in Eisenhüttenstadt geborene und in Jena promovierte Historiker leitete das Archiv bereits seit 2022 kommissarisch.