Nach gut drei Jahren Bauzeit zieht der Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine (pl) wieder in das historische Rathaus ein. In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude saniert. Nun sind die Arbeiten im Haupthaus beendet. Hier und da fehle es noch an Kleinigkeiten, sagte Kleine. Doch der Umzug könne endlich vonstattengehen.