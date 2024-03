Platz genug haben die Schüler. Noch ist nur ein Bruchteil der grünen Wiese zwischen den Plattenbauten an der Marcel-Paul-Straße in Weimar-Nord belegt. Die Anwohner sind motiviert, wollen mithelfen, am liebsten gleich ernten, so wie Gudrun Wolfram. "Eine großartige Idee", sagt sie zur Eröffnung des Stadteilgartens. "Ich kenne zwar manche Beerensorten nicht, aber ich werde bestimmt einmal naschen."