Trotzdem konnten die vergangenen Neonazi-Veranstaltungen dort weitestgehend ohne öffentliche Beachtung stattfinden. Offenbar auch, weil die Polizei keine Pressemittteilungen im Nachgang der Einsätze herausgab. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN antwortet die Landespolizeiinspektion Gotha: "Grundsätzlich werden Pressemeldungen zu Einsatzanlässen veröffentlicht, sofern ein öffentliches Informationsinteresse (per se oder z.B. anhand Nachfragen erkennbar) besteht (…) In der Regel wird dementsprechend nicht über Veranstaltungen ohne Vorkommnisse in einer Pressemeldung berichtet." Im aktuellen Fall am Samstag sei die zuständige Ordnungsbehörde nicht vor Ort gewesen.