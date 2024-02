Der Landkreis Eichsfeld hat sich gegen ein neues Kali-Bergwerk in Bernterode ausgesprochen. Wie Landrat Werner Henning (CDU) mitteilte, sollte sich das Landratsamt zu dem Vorhaben von Südharz Kali positionieren.

Mit Blick auf den Denkmalschutz und die Natur sehe der Landkreis die Pläne kritisch, so Henning. Der Bau eines Bergwerkes mit Düngemittelproduktion sei ein nachhaltiger, nicht wieder gut zu machender Eingriff am Standort Bernterode.

Eine Stellungnahme kam auch von der Gemeinde Breitenworbis. Sie soll am Donnerstagabend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vorgestellt werden. In der Region ist zudem eine Bürgerinitiative aktiv, um die Pläne von Südharz Kali zu verhindern.