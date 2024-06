In den vergangenen Tagen kam es in Thüringen mehrfach zu tödlichen Unfällen. Am Samstag starb im Saale-Holzland-Kreis ein 61 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem er ersten Erkenntnissen nach bei einem Überholmanöver mit einem Auto zusammengeprallt war. Am Freitag kam eine 59-jährige Motorradfahrerin ebenfalls nach einem Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Sömmerda ums Leben. Und im Ilm-Kreis starb ein 47 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem er die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte und gegen eine Mauer geprallt war.