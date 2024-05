Bildrechte: picture alliance/dpa | Johannes Neudecker

Ermittlungen Sozialbetrug in Millionenhöhe: Zwei Verdächtige in Haft, dritter in Bulgarien festgenommen

Hauptinhalt

17. Mai 2024, 12:53 Uhr

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Thüringen wegen des Verdachts auf Sozialversicherungsbetrug in Millionenhöhe. Zwei Beschuldigte befinden sich in Haft, ein dritter wurde in Bulgarien festgenommen. Zuvor hatte der Zoll 13 Gebäude in Nordthüringen durchsucht.