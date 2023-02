Nach mehreren Attacken auf den Geldautomaten nimmt die Deutsche Bank das Gerät in der Langen Straße in Worbis nicht wieder in Betrieb. Wie die "Thüringische Landeszeitung" berichtet, wurde zudem die dortige Filiale der Kreissparkasse Eichsfeld geschlossen. Die Geldinstitute verweisen auf wiederholte Automaten-Sprengungen in der Einkaufsstraße.