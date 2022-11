Das Thüringer Landeskriminalamt hat vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Den drei Männern und einer Frau wird organisierter Rauschgifthandel vorgeworfen. Außerdem wird gegen eine weitere Person aus Thüringen ermittelt. Bereits am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Gera sechs Gebäude im Raum Göttingen, in Leinefelde-Worbis und in Heiligenstadt (Eichsfeld) durchsuchen lassen. Das LKA wurde dabei von Beamten der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt.