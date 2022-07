Bei der mehr als dreistündigen Anklage-Verlesung ließ die Staatsanwältin keine Zweifel daran, dass es sich bei den Angeklagten nach Erkenntnissen der Ermittler um Rechtsextreme handelt. Sie hätten sich in einer Gruppierung "Bruderschaft Thüringen" zusammengeschlossen. Deren Mitglieder würden sich zu einer völkisch-nationalistischen Gesinnung bekennen und dazu verpflichten, jede staatliche Autorität abzulehnen. Die "Bruderschaft Thüringen" gliedert sich laut der Staatsanwältin in zwei Untergruppen: die "Turonen" und die "Garde 20".

Als Besucher nahm am Mittwoch ein rechtsextremer Liedermacher an der Verhandlung teil. Tobias W. trat unter seinem Pseudonym "Bienenmann" regelmäßig auf rechtsextremistischen Veranstaltungen auf. Der 35-Jährige gilt als bestens vernetzt in die Rechtsrock-Szene und auch im militanten Neonazi-Netzwerk "Blood & Honour". Das weltweit aktive Netzwerk ist seit 2000 in Deutschland verboten.