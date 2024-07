Als einen ihr ersten Schritte hat Marion Frant darum gebeten, dass bis September eine digitale Sprechstunde eingerichtet wird. Die soll offen für jeden sein, der sich an die neue Landrätin wenden möchte. Sie hat ein Ziel und setzt es um. So scheint es in ihrem Leben generell zu sein: Frant hat Maschinenbau studiert und danach über 30 Jahre im iba-Institut bei Heiligenstadt als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. In der Zeit hat sie dort promoviert.

Sie ist aufgewachsen in Geisleden und kam nach dem Studium dorthin zurück. Bis zur gewonnen Wahl war sie in der 1.000-Einwohner-Gemeinde 14 Jahre lang ehrenamtliche Bürgermeisterin. Zehn Jahre lang saß sie außerdem für die CDU im Kreistag.

Die Kandidatur war schon fast ein logischer, nächster Schritt: "Das eine ist ja sich irgendwo einzubringen und zu helfen, das andere ist in die Ebene zu kommen um tatsächlich Entscheidungen treffen zu können."

Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Dass sie nun als erste Frau im Eichsfelder Landratsamt ist: für sie kein Thema. Für sie sei das nie eine Frage oder Hürde gewesen. Vermutlich sei sie es so gewohnt. Ihr Beruf in der Wissenschaft sei auch von vielen Männern geprägt.

Anderen Frauen zu zeigen: Es geht und es macht Spaß. Und man kann eben was bewegen. Das ist eigentlich schon wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Marion Frant Eichsfelder Landrätin

Trotzdem sei ihr die Vorbildfunktion wichtig: "Anderen Frauen zu zeigen: Es geht und es macht Spaß. Und man kann eben was bewegen. Das ist eigentlich schon wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Und ich wurde auch im Wahlkampf von vielen Frauen angesprochen." Die Hälfte der Wähler seien schließlich Frauen.

Dieser Pragmatismus erinnert schon fast ein wenig an eine andere CDU-Politikerin mit naturwissenschaftlichem Studium. Eines von Frants Wahlkampf-Themen war die Wirtschaft im Eichsfeld. Diese will sie mehr stärken, auch mit gezieltem Regionalmanagement und Marketing.

Frant überlegt auch, die Strukturen im Landkreis und der Verwaltung dazu anzupassen. Dazu müsse sie sich allerdings erst noch einfinden und die Verwaltung besser kennen lernen. Tatsächliche Änderungen lassen sich hier wahrscheinlich erst in einem Jahr umsetzen, sagt Frant.

Austausch ist der neuen Landrätin wichtig

Dass Frant offener bei dem Thema Wirtschaft ist als ihr Vorgänger, zeigt sich auch bei der Frage zu Südharz Kali. Der Investor plant möglicherweise ein neues Bergwerk im Eichsfeld zu bauen, inklusive Produktionsstandort. Der Landkreis Eichsfeld hat sich in seiner Stellungnahme dazu klar abgegrenzt.

Der ehemalige Landrat Werner Henning hatte betont, dass bereits Investoren vor zehn Jahren auf den Landkreis zugekommen waren um dort wieder Bergbau zu betreiben. Er lehnte das klar ab. Für Frant ist die Bergwerk-Frage nicht so eindeutig. Sie sieht auch Chancen für den Landkreis, sollte sich ein so großes Unternehmen hier ansiedeln. Allerdings beobachte sie auch, was die Bürgerinitiative unternehme. Auch hier ist es wichtig für Frant im Austausch zu bleiben.

Die Einarbeitung für den Landratsposten begann für Frant schon vor dem offiziellen Amtsantritt am ersten Juli. Trotzdem ist sie immer noch dabei alle Mitarbeiter des Landkreises und die Amtsleiter zu treffen. Sie will die Menschen in der Verwaltung kennen. Ein wenig Zeit wird sie noch brauchen, um sich in dem neuen Job einzufinden.

Bildrechte: Marion Frant