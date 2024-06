Dr. Marion Frant arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Forschungsinstitut in Heiligenstadt und ist ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Geisleden und Vorsitzende des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld. Bei der Wahl des Landratskandidaten der Eichsfelder CDU setzte sie sich Ende Juni 2023 gegen zwei Mitbewerber durch.

Frant wurde 1970 geboren und wuchs in Geisleden auf. Nach dem Abitur studierte sie in Sachsen-Anhalt und in Hessen Maschinenbau. Nach dem Abschluss kehrte sie 1995 ins Eichsfeld zurück und ging an das Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik, eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Freistaates Thüringen. Später promovierte Marion Frant an der Uni Halle. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag des Eichsfeldkreises und eine von drei Vizevorsitzenden des Kreisverbandes.